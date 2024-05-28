Война — день 825: оккупанты копят силы на границе, а Украина уничтожает российские объекты в тылу

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают медленно продвигаться в Донецкой области, а наиболее активные бои идут на Покровском направлении. Однако перестрелки не стихают и в других местах. При этом россияне для растяжения фронта накапливают свои силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы оттянуть украинские силы к границам и заставить их там стоять. Тем временем Украина успешно поражает стратегические объекты страны-оккупанты далеко за линией фронта.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Членов ЕС все чаще раздражают действия Венгрии, которая блокирует помощь Украине. Из-за этой блокировки до сих пор не могут утвердить 6,5 млрд евро срочной военной помощи

С ситуацией в Украине 25 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 822: Украина мощно отбивает штурмы РФ, но есть беспокойство из-за ситуации в Беларуси

Узнать о событиях 26 мая можно по ссылке: Война — день 823: россияне штурмуют на востоке и усиливают воздушный террор

О том, что происходило 27 мая, читайте в материале: Война — день 824: россияне имеют преимущество на двух направлениях и собирают новую ударную группировку