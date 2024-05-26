Война — день 823: россияне штурмуют на востоке и усиливают воздушный террор

Оперативно о главном за сутки

Россияне наращивают количество обстрелов и штурмов на восточных участках фронта, а наиболее активные бои, как и прежде, происходят на Покровском направлении, однако оккупанты также активны на других участках в Донецкой и Харьковской областях. В частности возле Волчанска линия фронта проходит по реке Волчья, которую россияне пытаются штурмовать, но безуспешно. На фоне этого противник совершает многочисленные авиаудары по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают пограничные города, включая и Харьков.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили минимум три стратегических бомбардировщика Ту-95, из-за чего ночью стоит ждать обстрела. На фоне этого в воздушном пространстве Украины фиксируется наличие ударных БПЛА.

Узнать события 23 мая можно по ссылке: Война — день 820: россияне пытаются создать "буферную зону" в Харьковской области и разрушают Волчанск

О том, что происходило 24 мая, читайте в материале: Война — день 821: Зеленский посетил многострадальный Харьков, а в Беларуси собрание диктаторов

С ситуацией в Украине 25 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 822: Украина мощно отбивает штурмы РФ, но есть беспокойство из-за ситуации в Беларуси