"Ситуация напряженная": что сейчас происходит в Волчанске и на Купянском направлении (карты)
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За 25 мая произошло 21 боевое столкновение
На территории Украины продолжаются ожесточенные бои на Харьковском и Купянском направлениях. В Харьковской области враг не оставляет попыток захватить Волчанск, где линия столкновения проходит по реке Волчья.
Об этом депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук рассказал в эфире телеканала "Киев24". По его словам, россияне пытаются преодолеть водное препятствие, но им это не удается сделать.
"Что касается Волчанская — там идут бои по реке Волчья и северная часть города захвачена или находится в серой зоне", — заявил Ткачук.
По данным Генштаба ВСУ, только за 25 мая произошло 21 боевое столкновение.
На Харьковском направлении противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия отражены в районе Липцев. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.
В Харьковской области 24 мая враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими и 113 ранеными. Силами обороны были уничтожены пять вражеских артсистем, восемь БпЛА, пять автомобилей и одна единица специальной техники.
На Купянском направлении подразделения ВСУ отразили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается.
"Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры по стабилизации обстановки", — пишет Генштаб.
В субботу, 24 мая, потери россиян на Купянском направлении составили 123 человека. Также уничтожены три автомобиля, поврежден танк, артсистема и боевая бронированная машина.
В то же время, по данным DeepState, враг продвинулся возле Архангельского, Уманского и Клищиевки. Продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и Волчанска.
Ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе ВСУ сделали оптимистическое заявление по ситуации в районе Волчанска.