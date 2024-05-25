"Ситуація напружена": що зараз відбувається у Вовчанську та на Куп'янському напрямку (карти)

За 25 травня відбулося 21 бойове зіткнення

На території України продовжують тривати запеклі бої на Харківському та Куп'янському напрямках. На Харківщині ворог не полишає спроб захопити Вовчанськ, де лінія зіткнення проходить по річці Вовча.

Про це депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук розказав в етері телеканалу "Київ24". За його словами, росіяни намагаються подолати водну перешкоду, але їм це не вдається зробити.

"Що стосується Вовчанська – там ідуть бої по річці Вовча і північна частина міста вона захоплена або знаходиться в сірій зоні", — заявив Ткачук.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за 25 травня відбулося 21 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі.

Ситуація на Харківському напрямку

На Харківщині 24 травня ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Силами оборони було знищено п’ять ворожих артсистем, вісім БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки

На Куп’янському напрямку підрозділи ЗСУ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває.

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки", — пише Генштаб.

У суботу, 24 травня, втрати росіян на Куп’янському напрямку склали 123 особи. Також знищено три автомобілі, пошкоджено танк, артсистему та бойову броньовану машину.

Водночас, за даними DeepState, ворог просунувся біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську.

Архангельське та Умаське на карті

Кліщіївка на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що в Генштабі ЗСУ зробили оптимістичну заяву щодо ситуації в районі Вовчанська.