Інтенсивність боїв на фронті не вщухає: у Генштабі розповіли, де було найгарячіше (карта)

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ

Протягом минулої доби, 18 травня, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Росіяни штурмують позиції Сил оборони майже на всіх напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 10:00 неділі, 19 травня. Також зазначається, що вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем. Зокрема, за поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати агресора на Харківщині склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку ворог втратив 68 окупантів та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. За уточненими даними, за минулу добу втрати противника склали: 274 окупанта вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема наші воїни уразили вогнем танк, артсистему, два автомобілі та два БпЛА. Крім того, пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі противника.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділили Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Варто зазначити, що у п'ятницю, 17 травня, на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень. Ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайла Подоляка заявив, що зараз РФ не просуватиметься до Харкова. Росіяни мають там лише 15 тисяч військових.