Нові "два-три тижні"? У Зеленського розповіли, коли окупанти зупиняться на Харківщині

Росія прагне показати, що може воювати скільки завгодно

Наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку продовжується, але зараз РФ не просуватиметься до Харкова. Адже Кремль має лише 15 000 військових, що можуть атакувати цю позицію.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "The Guardian". За його словами, ідея Москви полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту".

Таким чином, змусивши Україну, перерозташувати свої резерви та скористатися затримкою пакета допомоги США.

"Буде ще два-три тижні, коли вони матимуть повне домінування в ресурсах, а потім це почне вирівнюватися", — сказав він.

Також однієї з причин наступу на Харківщину Подоляк вважає психологічну. Тобто Росія прагне показати, що може воювати скільки завгодно і чинити їй опір безглуздо.

"Це не повідомлення для нас, це повідомлення для еліт у країнах, які нас підтримують", — сказав радник ОП.

Нагадаємо, що "президент" Росії Володимир Путін звинуватив Україну у наступі армія РФ на Харківському напрямку. Нібито таке рішення було ухвалено через обстріли Бєлгорода.

Раніше "Телеграф" писав, що генерал пояснив, чи вийде захопити Харків у окупантів.