Наступ росіян на Харків: генерал пояснив, чи вийде щось у окупантів

В росіян немає ресурсів, щоб навіть прорватися до міста, не кажучи вже про облогу

Російські війська у Харківській області не зможуть пройти до Харкова. Нездійсненними також є плани росіян оточити місто, взяти його в облогу, тому що російське угруповання на цьому напрямку не має таких сил.

Про це сказав генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначив, що будь-який напрямок, обраний росіянами на Харківщині, не дасть їм дійти до обласного центра.

"Ніяких оточень Харкова не буде. Прорватись до Харкова, взяти його в облогу просто нереально. Сьогодні у ворога немає таких сил і засобів, щоб дійти до Харкова через Вовчанськ, Куп'янськ або з напрямку Луганщини", – сказав він.

Для операції з прориву до Харкова з подальшим оточенням росіянам потрібно щонайменше 300 тисяч одиниць живої сили. Але навіть якщо вони їх знайдуть, це ще нічого не означає, оскільки втрати в росіян будуть колосальні – кожного дня зараз знищується до 1700 росіян.

"Потрібні потужні ударні групи балістичних ракет, бронетанкові сили й спеціально підготовлені сили та засоби, які можуть брати в облогу місто і штурмувати великі території. Цього немає, ворог розтягнув свої резерви. Ми кожен день б'ємо ворожі сили в різних секторах… Це потужний підрив обороноздатності РФ, щоб вони не говорили. Росіяни тільки на словах кажуть про ресурси на десятки років. Відновити бойову частину надзвичайно складно, а тим більше живу силу, яка б ефективно воювала", – резюмував він.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається на Харківському напрямку станом на 16 травня. Атаки відбили, але бої тривають.

Тим часом Генштаб повідомив, що плани ворога закріпитись у Вовчанську зірвано. Бойові дії тривають, ситуація контрольована. Цікаво, що російським військовим наказали захопити Вовчанськ за дві доби.