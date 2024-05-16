"Працюємо": у Білому домі анонсували новий пакет допомоги для України від США

Штати хочуть підтримати ЗСУ під час російського наступу на Харківщині

Сполучені Штати Америки (США) вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Яке озброєння у нього увійде — невідомо.

Заяву про підготовку нового пакета допомоги для Києва зробила пресскретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона розповіла про це на брифінгу.

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США готують ще один пакет військової допомоги

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладної допомоги Україні", — сказала Жан-П'єр.

На брифінгу вона розповіла, що наразі російські війська роблять спробу наступу на Харківщині. Проте вони можуть незабаром суттєво посилити наступальні операції. Їхньою метою є створення "неглибокої" буферної зони, яка буде знаходитись вздовж українсько-російського кордону.

Жан-П'єр не повідомила, що саме увійде в новий пакет допомоги. Але вона зазначила, що Штати координують свої дії з Україною.

"Ми тісно координуємо дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватися", — сказала Жан-П'єр.

Зазначимо, США можуть надати одну батарею Patriot разом з радарами. Наразі у Білому домі працюють над питанням фінансування цього озброєння. Ймовірно, кошти візьмуть з виділених для України 61 млрд доларів. Цю допомогу Конгрес США схвалив після місяців дискусій.

У день наступу росіян на Харківщину, 10 травня, Вашингтон оголосив про виділення пакета військової допомоги на 400 млн. До нього увійшло озброєння та боєприпаси, зокрема ракети для ППО.

Попри серйозну підтримку Штатів, Вашингтон і Київ досі не підписали угоду про "гарантії безпеки". Наразі над цим документом працюють. Цей договір буде розрахований на 10 років, про що говорив держсекретар США Ентоні Блінкен. 14 травня він особисто відвідав Київ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на Харківському напрямку. Ситуація на фронті 15 травня залишається напруженою.