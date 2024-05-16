"Работаем": в Белом доме анонсировали новый пакет помощи для Украины от США

Штаты хотят поддержать ВСУ во время российского наступления на Харьковщине

Соединенные Штаты Америки (США) уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Какое вооружение в него войдет — неизвестно.

Заявление о подготовке нового пакета помощи для Киева сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она рассказала об этом на брифинге.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

США готовят еще один пакет военной помощи

"Мы также работаем над очередным пакетом неотложной помощи Украине", — сказала Жан-Пьер.

На брифинге она рассказала, что сейчас российские войска предпринимают попытку наступления на Харьковщине. Однако они могут существенно усилить наступательные операции. Их целью является создание "неглубокой" буферной зоны, которая будет находиться вдоль украинско-российской границы.

Жан-Пьер не сообщила, что именно войдет в новый пакет помощи. Но она отметила, что Штаты координируют свои действия с Украиной.

"Мы тесно координируем действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", — сказала Жан-Пьер.

Отметим, что США могут предоставить одну батарею Patriot вместе с радарами. В настоящее время в Белом доме работают над вопросом финансирования этого вооружения. Вероятно, деньги возьмут из выделенных для Украины 61 млрд долларов. Эту помощь Конгресс США принял после месяцев дискуссий.

В день наступления россиян на Харьковскую область, 10 мая, Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на 400 млн. В него вошли вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для ПВО.

Несмотря на серьезную поддержку Штатов, Вашингтон и Киев до сих пор не подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Пока над этим документом работают. Этот договор будет рассчитан на 10 лет, о чем говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. 14 мая он лично посетил Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на Харьковском направлении. Ситуация на фронте 15 мая остается напряженной.