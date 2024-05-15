США хотят дать Украине еще одну батарею Patriot: какой она будет по счету

Согласно заявлению президента Зеленского, для закрытия неба от вражеских ударов стране нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею Patriot вместе с радарами. Это усилит противовоздушную оборону страны от усиленных воздушных атак с боку россиян.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание ссылается на собственные источники.

В Белом доме работают над просьбой украинских властей относительно выделения дополнительных средствах ПВО.

В статье говорится, что, вероятно, американцы выделят средства на Patriot из пакета помощи в 61 миллиард долларов, который недавно одобрил Конгресс США.

Источник Bloomberg рассказал, что европейские союзники Украины тоже прорабатывают планы отправки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил госсекретарю Энтони Блинкену, который прибыл в Киев с визитом, что стране нужны две системы Patriot только для Харькова, где началось новое российское наступление. По словам главы государства, если бы партнеры предоставили это вооружение, то это изменило бы ситуацию в войне в целом.

Patriot для Украины

Напомним, батарея Patriot включает в себя радары и станции управления для идентификации, отслеживания и нацеливания вражеского оружия, пусковых установок и средств поддержки. Этот ЗРК может одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей и непрерывно сопровождать 8 из них, а также выпускать и наводить на каждую из 8 до 3 ракет. Стоимость пуска одной ракеты из Patriot составляет 3 миллиона долларов.

В настоящий момент на вооружении Киева могут реально находиться пять батарей этого американского ЗРК. Однако точной цифры официальные источники не сообщают.

С начала весны 2024 года кремлевские захватчики усилила свои ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это привело к истощению систем ПВО. Согласно заявлению президента Зеленского, для закрытия неба от вражеских ударов стране нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Позже власти Германии пообещали Украине передать одну систему Patriot. Кроме того, Нидерланды решили приобрести один комплекс для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Испания пообещала передать ракеты для Patriot Украине. Саму систему власти страны передавать отказались, сославшись на дефицит.