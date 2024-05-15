США хочуть дати Україні ще одну батарею Patriot: якою вона буде за рахунком

Згідно із заявою президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів країні потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Patriot разом із радарами. Це посилить протиповітряну оборону країни від посилених повітряних атак із боку росіян.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання посилається на власні джерела.

У Білому домі працюють над проханням української влади щодо виділення додаткових коштів ППО.

У статті йдеться про те, що, ймовірно, американці виділять кошти на Patriot з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно схвалив Конгрес США.

Джерело Bloomberg розповіло, що європейські союзники України також опрацьовують плани відправлення Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив держсекретарю Ентоні Блінкену, який прибув до Києва з візитом, що країні потрібні дві системи Patriot тільки для Харкова, де розпочався новий російський наступ. За словами глави держави, якби партнери надали це озброєння, то це змінило б ситуацію у війні загалом.

Patriot для України

Нагадаємо, батарея Patriot включає радари і станції управління для ідентифікації, відстеження і націлювання ворожої зброї, пускових установок і засобів підтримки. Цей ЗРК може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей і безперервно супроводжувати 8 з них, а також випускати та наводити на кожну з 8 до 3 ракет. Вартість пуску однієї ракети з Patriot складає 3 мільйони доларів.

Наразі на озброєнні Києва можуть реально перебувати п’ять батарей цього американського ЗРК. Проте, точної цифри офіційні джерела не повідомляють.

З початку весни 2024 року кремлівські загарбники посилили свої ракетні та дронові атаки по території України. Це спричинило виснаження систем ППО. Згідно із заявою президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів країні потрібні 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Пізніше влада Німеччини пообіцяла Україні передати одну систему Patriot. Окрім того, Нідерланди вирішили придбати один комплекс для України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іспанія пообіцяла передати ракети Patriot Україні. Саму систему влади країни передавати відмовилися, пославшись на дефіцит.