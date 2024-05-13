"Уже в пути": в Белом доме рассказали о военной помощи Украине и анонсировали следующий пакет

Вашингтон пытается ускорить поставку вооружений

Соединенные Штаты Америки (США) намерены объявить о передаче нового пакета военной помощи для Украины. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге. Он не рассказал подробности о содержимом этого пакета.

Штаты ускорят темпы снабжения вооружением. Официальный Вашингтон понимает, что задержка помощи "поставила Украину в тупик". Однако некоторая часть техники уже находится на поле боя, а еще что-то появится на этой неделе.

"Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, ― это постоянный поток неделя за неделей", ― сказал Салливан.

Напомним, 10 мая Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи Киеву на 400 млн долларов. Документ подписал президент США Джо Байден. В этот пакет вошли ракеты для ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые системы Javelin и другое вооружение.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что в ближайшие недели Вашингтон сделает несколько объявлений о предоставлении военной помощи Украине. Штаты продолжат поддерживать Украину в войне против России.

Помощь от США снова оказывается после несколькомесячных задержек из-за политических дискуссий. В результате Палата представителей и Сенат проголосовали за выделение почти 61 млрд долларов для помощи Украине.

Это решение могло стоить спикеру Майку Джонсону должности. Республиканка Марджори Тейлор Грин, ярая "трампистка", назвала Джонсона предателем. Она пыталась инициировать голосование для его увольнению. Но Джонсону удалось сохранить должность, потому что республиканцы не поддержали "трампистку".

Ранее "Телеграф" сообщал, что скоро Украина получит F-16 от Дании. Поставки самолетов ожидается в течение месяца.