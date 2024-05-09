У Украины скоро будет больше помощи: в США назвали сроки

США заверили Украину в безоговорочной дальнейшей поддержке

Ожидается, что в ближайшие недели США будут еще больше объявлять о новых поставках военной помощи Украине. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как власти одобрили выделение свыше 60 млрд долларов дополнительного финансирования.

Об этом сообщил на брифинге 9 мая представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он заверил, что Америка твердо намерена и дальше поддерживать Украину в войне против РФ.

Что именно США планируют передать Силам обороны, представитель Госдепа уточнять не стал. При этом он прокомментировал мобилизацию в Украине и подчеркнул, что увеличение личного состава исключительно дело украинских властей. США не вмешивались в этот процесс и не намерены это делать в будущем.

Также чиновник добавил, что Америка продолжит поддерживать экономику Украины, чтобы наша страна смогла твердо стоять на ногах.

"И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше — они появятся в дополнительном пакете", — сказал Мэтью Миллер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что американские солдаты могут прибыть в Украину. В США назвали условие для этого серьезного шага.