Україна скоро матиме більше допомоги: у США назвали терміни

США запевнили Україну у беззастережній подальшій підтримці

Очікується, що найближчими тижнями США ще більше оголошуватимуть про нове постачання військової допомоги Україні. Справа зрушила з мертвої точки після того, як влада схвалила виділення понад 60 млрд доларів додаткового фінансування.

Про це повідомив на брифінгу 9 травня представник Державного департаменту США Метью Міллер. Він запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну у війні проти РФ.

Що саме США планують передати Силам оборони, представник Держдепу не уточнювати. При цьому він прокоментував мобілізацію в Україні та підкреслив, що збільшення особового складу є виключно справою української влади. США не втручалися у цей процес і не мають наміру це робити в майбутньому.

Також урядовець додав, що Америка продовжуватиме підтримувати економіку України, щоб наша країна змогла твердо стояти на ногах.

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше — вони з’являться в додатковому пакеті", — сказав Метью Міллер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американські солдати можуть прибути в Україну. У США назвали умову цього серйозного кроку.