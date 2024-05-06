У США назвали умову, за якої відправлять в Україну свою армію

Щоб цього уникнути, має продовжуватись всебічна підтримка України

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати Америки повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ескалації війни. Адже у випадку програшу України, США матимуть втрутитись безпосередньо в конфлікт.

Про це він заявив в інтерв’ю CBSnews. Урядовець також поклав відповідальність за затримку допомоги у боротьбі з Росією на "пропутінську фракцію" в Республіканській партії.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", — сказав Джеффріс.

Він впевнений в тому, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні, а, досягши успіху там, "загрожуватиме союзникам по НАТО".

За словами демократа, серед республіканців зростають "проросійські" настрої: "У Республіканській партії росте пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і з якихось причин вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки".

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО в конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень встановили "червоні лінії", за якими може бути пряме втручання у війну в Україні. Їх щонайменше дві.