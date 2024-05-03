"Війну це не зупинить": в ГУР МО оцінили шанси України перемогти Росію на полі бою

Більш-менш змістовні переговори можна буде очікувати не раніше другої половини 2025 року

Україна зараз не може виграти війну на полі бою. Навіть вигнання росіян на кордони 1991 року не зупинять бойові дії, тому єдиний шлях для припинення бойових дій – це прямі переговори між Україною та Росією.

Про це сказав у інтерв'ю виданню The Economist представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, що перспектива відігнати росіян на кордони 1991 року віддалені, а перспектива переговорів, нажаль, не ближча.

Проблема в тому, що зараз обидві сторони намагаються зайняти найбільш вигідні позиції, з яких вже можна вести переговори. Тому більш-менш змістовні переговори можна буде очікувати не раніше другої половини 2025 року.

"До того часу Росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів, вважає він. Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна "закінчиться" першою", – зазначає видання.

Зараз, на думку Скібіцького, Європа стала найбільшим фактором невизначеності у війні. Наразі дуже багато залежить від неї. Якщо ЄС не зможе розширити та наростити оборонне виробництво – російські терористи оберуть їх наступною ціллю. Україна виграла Європі кілька безцінних років, знищивши російські повітряно-десантні війська та морську піхоту – найкраще, що в них було. Тепер завдання Європи – підтримати Україну та не марнувати час.

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", – резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, що у квітні 2024-го Туреччина запропонувала новий проект договору, який може заморозити війну в Україні. У відповідь на таку ініціативу влада України зазначила, що немає жодних альтернативних "мирних планів". Єдиний варіант – повне виведення російських військ з території України.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що влітку 2024 року може розпочатися "шлях до справедливого миру". Він наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб червневий саміт миру у Швейцарії "справді був глобальним".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США висловилися про можливі переговори України та Росії.