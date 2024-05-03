"Войну это не остановит": в ГУР МО оценили шансы Украины победить Россию на поле боя

Более или менее содержательные переговоры можно будет ожидать не раньше второй половины 2025 года.

Украина сейчас не может выиграть войну на поле боя. Даже изгнание россиян на границы 1991 не остановят боевые действия, поэтому единственный путь для прекращения боевых действий – это прямые переговоры между Украиной и Россией.

Об этом сказал в интервью The Economist представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что перспектива отогнать россиян на границы 1991 года является отдаленной, а перспектива переговоров, к сожалению, не ближе.

Проблема в том, что сейчас обе стороны пытаются занять наиболее выгодные позиции, с которых уже можно вести переговоры. Потому более-менее содержательные переговоры можно будет ожидать не раньше второй половины 2025 года.

"К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров, считает он. Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой", – отмечает издание.

Сейчас, по мнению Скибицкого, Европа стала самым большим фактором неопределенности в войне. Сейчас очень многое зависит от нее. Если ЕС не сможет расширить и нарастить оборонное производство, российские террористы изберут их следующей целью. Украина выиграла Европе несколько бесценных лет, уничтожив российские воздушно-десантные войска и морскую пехоту – лучшее, что у них было. Теперь задача Европы – поддержать Украину и не терять время.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", – резюмировал Скибицкий.

Напомним, что в апреле 2024 года Турция предложила новый проект договора, который может заморозить войну в Украине. В ответ на такую инициативу власти Украины отметили, что нет никаких альтернативных "мирных планов". Единственный вариант – полный вывод российских войск с территории Украины.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что летом 2024 может начаться "путь к справедливому миру". Он подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы июньский саммит мира в Швейцарии "действительно был глобальным".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США высказались о возможных переговорах Украины и России.