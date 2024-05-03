"Росія захопить країни Балтії за кілька днів": у ГУР назвали конкретний термін

У НАТО зреагують, але із запізненням

Росія може захопити країни Балтії протягом тижня. При цьому реакція НАТО буде довшою – до 10 днів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Такі терміни він озвучив в інтерв’ю The Economist.

"Росіяни візьмуть країни Балтії за сім днів. Водночас реакція НАТО становить 10 днів", – зазначив Скибицький.

Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного провадження, щоб допомогти Києву, вони теж врешті-решт виявляться під прицілом Кремля, вважає генерал.

Представник ГУР наголосив на тому, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу. Безпосередня загроза для країн Балтії з боку повітрянодесантних сил і корпусу морської піхоти РФ, якими колись Кремль їх залякував, зникла. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", — додав він.

Нагадаємо, що останні місяці активно обговорюється можливий напад Росії на НАТО у найближче десятиліття. Тривогу б’ють не тільки Таллінн, Вільнюс та Рига. Про можливу загрозу з боку Кремля заявляла і влада Берліна, Стокгольма та Лондона. Усі вони говорили про можливу конфронтацію протягом 2-8 років.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО оцінили ризик удару Росії по Альянсу. Планувальники вважають, що найближчим часом такої загрози нібито немає.