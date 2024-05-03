"Россия захватит страны Балтии за несколько дней": в ГУР назвали конкретный срок
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В НАТО среагируют, но с опозданием
Россия может захватить страны Балтии за неделю. При этом реакция НАТО будет дольше – до 10 дней.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. Такие сроки он озвучил в интервью The Economist.
"Россияне возьмут страны Балтии за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет 10 дней", – отметил Скибицкий.
Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конце концов окажутся под прицелом Кремля, считает генерал.
Представитель ГУР акцентировал на том, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество. Непосредственная угроза для стран Балтии со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты РФ, которыми когда-то Кремль их запугивал, исчезла. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.
"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", – добавил он.
Напомним, что последние месяцы активно обсуждается возможное нападение России на НАТО в ближайшее десятилетие. Тревогу бьют не только Таллин, Вильнюс и Рига. О возможной угрозе со стороны Кремля заявляли и власти Берлина, Стокгольма и Лондона. Все они говорили о возможной конфронтации в течение 2-8 лет.
Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО оценили риск удара России по Альянсу. Планировщики считают, что в ближайшем будущем такой угрозы якобы нет.