В США назвали условие, при котором отправят в Украину свою армию

Чтобы этого избежать, должна продолжаться всесторонняя поддержка Украины

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить эскалацию войны. Ведь в случае проигрыша Украины США должны будут вмешаться непосредственно в конфликт.

Об этом он заявил в интервью CBSnews. Чиновник также возложил ответственность за задержку помощи в борьбе с Россией на "пропутинскую фракцию" в Республиканской партии.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — сказал Джеффрис.

Он уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине, а, преуспев там, "будет угрожать союзникам по НАТО".

По словам демократа, среди республиканцев растут "пророссийские" настроения: "В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по каким-либо причинам считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки".

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений установили "красные линии", по которым может быть прямое вмешательство в войну в Украине. Их не менее двух.