США сделают важное заявление на фоне наступления россиян на Харьковщину

Поддержка от партнера сейчас очень нужна

Соединенные Штаты Америки (США) в пятницу, 10 мая, объявят об усилении военной помощи Украине. Вашингтон анонсирует выделение нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

В него войдут ракеты Patriot и Stinger, боевые машины, противотанковые комплексы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на отправленное в Конгресс уведомление и комментарии двух неназванных чиновников.

"Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов в пятницу, как раз в тот момент, когда Россия начала большое наступление на Харьков… Пакет, включающий передачу оружия, уже находящегося на складах США, включает новые ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые системы Javelin и другие боеприпасы», — говорится в сообщении издания.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину. Он анонсировал новые пакеты военной помощи в ближайшее время.

Отметим, утром 10 мая россияне начали наступление на Харьков. Об их планах было известно давно, об этом предупреждали украинские и западные военные эксперты. В Харьковской области 10 мая ведутся бои.

Некоторые СМИ сообщили, что якобы россияне захватили четыре поселка в Харьковской области. Информацию подтверждают аналитики DeepStateMAP. Харьковская областная военная администрация отрицает потери территорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне планируют наступать на Харьковщине и еще на двух направлениях. ВСУ готовы к такому сценарию. Журналисты узнали, как именно Силы обороны готовились к активизации боевых действий.