"Вже в дорозі": у Білому домі розповіли про військову допомогу Україні та анонсували наступний пакет

Вашингтон намагається прискорити поставку озброєнь

Сполучені Штати Америки (США) мають намір оголосити про передачу нового пакета військової допомоги для України. Це станеться найближчими днями.

Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу. Він не розповів подробиці про вміст цього пакета.

Штати прискорять темпи постачання озброєнь. Офіційний Вашингтон розуміє, що затримка допомоги "поставила Україну у глухий кут". Проте деяка частина техніки уже перебуває на полі бою, а щось з’явиться на цьому тижні.

"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, ― це постійний потік тиждень за тижнем", ― сказав Салліван.

Нагадаємо, 10 травня Вашингтон оголосив про виділення пакета військової допомоги Києву на 400 млн доларів. Документ підписав президент США Джо Байден. У цей пакет увійшли ракети для ЗРК Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові системи Javelin та інше озброєння.

Раніше представник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що найближчими тижнями Вашингтон зробить кілька оголошень про надання військової допомоги Україні. Штати продовжать надалі підтримувати Україну у війні проти Росії.

Допомога від США знову надається після кількомісячної затримки через політичні дебати. У результаті Палата представників та Сенат проголосували за виділення майже 61 млрд доларів на допомогу Україні.

Це рішення могло коштувати спікеру Майку Джонсону посади. Республіканка Марджорі Тейлор Грін, затята "трампістка", назвала Джонсона зрадником. Вона намагалась ініціювати голосування стосовно його звільнення. Але Джонсону вдалось зберегти посаду, бо республіканці не підтримали "трампістку".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скоро Україна отримає F-16 від Данії. Постачання літаків очікується протягом місяця.