США зроблять важливу заяву на фоні наступу росіян на Харківщину

Підтримка від партнера зараз дуже потрібна

Сполучені Штати Америки (США) у п’ятницю, 10 травня, об'являть про посилення військової допомоги Україні. Вашингтон анонсує виділення нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

До нього увійдуть ракети Patriot та Stinger, бойові машини, протитанкові комплекси. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на відправлене в Конгрес сповіщення та коментарі двох неназваних чиновників.

"Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 мільйонів доларів у п'ятницю, якраз у той момент, коли Росія розпочала великий наступ на Харків… Пакет, який включатиме передачу зброї, що вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протитанкові системи Javelin та інші боєприпаси", — йдеться у повідомленні видання.

Раніше представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну. Він анонсував нові пакети військової допомоги найближчим часом.

Зазначимо, вранці 10 травня росіяни почали наступ на Харків. Про їхні плани було відомо давно, про це попереджали українські та західні військові експерти. На Харківщині 10 травня ведуться бої.

Деякі ЗМІ повідомили, що нібито росіяни захопили чотири селища в Харківській області. Інформацію підтверджують аналітики DeepStateMAP. Харківська обласна військова адміністрація заперечує втрати територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни планують наступати на Харківщину і ще на два напрямки. ЗСУ готові до такого сценарію. Журналісти дізнались, як саме Сили оборони готувались до активізації бойових дій.