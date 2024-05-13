Самолеты F-16 будут в воздухе над Украиной в течение месяца: громкое заявление премьера Дании

Истребители помогут более эффективно уничтожать врага

Первые многоцелевые истребители F-16 появятся в Украине в ближайший месяц. Их передаст Дания.

Об этом заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен. Информацию о передаче истребителей в течение ближайшего месяца опубликовал в соцсети Х журналист Die Zeit Йорг Лау.

"Премьер Дании Фредериксен: F-16 Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", — написал журналист.

Всего Дания планирует передать Украине 19 самолетов. Сейчас украинские пилоты проходят обучение за границей.

Если Дания уже готова передать самолеты в ближайшее время, Нидерланды анонсируют передачу только осенью. Министр обороны этой страны Кайса Оллонгрен сообщила, что это произойдет по плану. Нидерланды передадут Украине 24 самолета.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что истребители F-16 закроют небо лучше ЗРК Patriot. Самолеты более мобильны. Они могут закрыть небо в радиусе 400 км, тогда как Patriot — всего на 150 км.

Подполковник ВВС США в отставке Джон Баум считает, что F-16 в Украине ожидает самый большой вызов за всю историю этих боевых самолетов. Для них много угроз, в частности большое количество систем ПВО и истребителей в России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чехия передала Украине тренажер F-16. Это важное оборудование для обучения пилотов.