Атаки отбили, но бои продолжаются: что происходит на Харьковском направлении (карта)

Потери оккупантов на Харьковском направлении с начала минувших суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники

Российские войска смогли продвинуться в Харьковской области во время нового наступления примерно на восемь километров. Однако темп их операции снижается.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). В ежедневном отчете говорится, что после того, как российские войска захватили менее защищенными районы в Харьковской области, темпы наступательных операций продолжают снижаться.

По словам президента Украины Владимира Зеленского и военных, украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере региона.

Как отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, российские войска пытаются добиться тактических успехов вблизи населенного пункта Лукьянцы и Волчанска — там они хотят создать плацдармы для дальнейшего наступления. В то же время, контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют им закрепиться.

В Харьковской ОВА заявили, что постоянные обстрелы области делают невозможным для ВСУ установление укреплений в пределах трех-пяти километров от границы, а первая и вторая линии обороны построены на расстоянии 12-13 километров и 20 километров.

Аналитики ISW считают, что россияне продвинулись не более чем на восемь километров от границы на севере Харьковщины, однако легко могут наносить артиллерийские удары по украинским оборонным позициям. А запреты Запада использовать предоставленное вооружение для ударов по тыловым российским районам делают Украину уязвимой.

Об успехе украинских защитников на севере Харьковщины подтвердили и в Генштабе ВСУ. В отчете, опубликованном в ночь на 16 мая, говорится, что на Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная — Липцы, Лукьянцы — Слобожанское, Пильная — Слобожанское, Муром — Старица.

Харьковское направление

В Генштабе также добавили, что бои еще продолжаются на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Слобожанское, Пильная — Слобожанское, Муром — Старица, Плетеневка — Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Харьковское направление

"Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов на Харьковском направлении с начала минувших суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общей сложности, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

На Купянском направлении украинские подразделения отразили около 20 атак противника.

В то же время боевые действия продолжаются на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка. В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции.

Наступление на Харьковщине

15 мая полицейский Денис Ярославский сообщил на своей странице в Instagram, что в Волчанске сейчас продолжаются активные бои. Враг занимает позицию на улицах города.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что параллельно с наступлением россияне усилили обстрелы пограничных общин Харьковской области, а также Сумщины. На фоне этого в Сумской области приступили к эвакуации гражданских из городов Белополья и Ворожба. В 5-километровой пограничной зоне идет эвакуация, которая началась еще в июле 2023 года.