В бой пошли пока не все: в СНБО рассказали, сколько россиян атакуют на Харьковщине

На Харьковщине идут тяжелые бои

На границе с Харьковской областью россияне сосредоточили крупные силы. Однако украинские военные готовы отражать их наступление.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко французскому изданию Le Figaro. По его словам, военные сообщали, что готовы к отбитию атаки и ведут тяжелые бои, однако россиян слишком много.

"Около 50 тысяч (россиян, — ред) было на границе, а сейчас наступают больше 30", — сказал он.

Как сообщалось ранее, россияне на днях начали новое наступление к северо-востоку от Харькова в районе города Волчанск. Особо продвинуться они там не смогли, однако все же взяли под контроль несколько мелких пограничных населенных пунктов в "серой зоне".

Сам Волчанск на фоне этого начали эвакуировать, поскольку он регулярно подвергается российским обстрелам с использованием ствольной и реактивной артиллерии. По данным местных властей, в городе остается еще около 200 человек.

По данным полиции, город получил существенные разрушения, а россияне начали применять против него ту же тактику, что и в Бахмуте. То есть, по сути его пытаются сравнять с землей.