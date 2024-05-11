ВСУ ведут контрударные действия: Зеленский рассказал, что происходит с наступлением россиян на Харьковщине

ВСУ сдерживают наступление врага

Украинские военные продолжают удерживать позиции под российским натиском. Оборонные операции продолжаются в Харьковской области, а наиболее сложные бои идут в Донецкой области.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, сейчас наиболее внимание уделено направлениям, на которых больше всего рисков российских наступательных действий.

"Наши оборонные операции продолжаются в Харьковской области, в районе сел Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка. Это пограничные деревни. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", — сказал он.

Глава государства добавил, что самая напряженная ситуация наблюдается в Донецкой области, в частности на Покровском направлении в районе населенных пунктов Семеновка и Нетайлово.

"Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно", — сказал Зеленский.

Он добавил, что заслушал доклад главкома Александра Сырского относительно укрепления позиций на Харьковщине и в частности о переброске туда дополнительных сил.

Ранее "Телеграф" писал, что все штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области были отбиты.

Признаков продвижения российских оккупантов вглубь Харьковской области нет. А все устрашающие сообщения призваны дестабилизировать общество и создать панику. Цель россиян не захватить Харьков, а отвлечь ВСУ от более сложных направлений Донецкой области.