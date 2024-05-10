Смогли ли россияне что-нибудь захватить на Харьковщине: что пишут СМИ и что говорят власти

Оккупационные войска активизировались на этом направлении

Днем в пятницу, 10 мая, появились сообщения, будто россияне во время наступления на Харьков смогли захватить населенные пункты Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовка. На карте боевых действий DeepStateMAP они отмечены как оккупированные.

Сообщения о захвате этих населенных пунктов опубликовали украинский журналист Юрий Бутусов и издание "Украинская правда". Они ссылаются на свои источники в военных кругах.

Россияне захватили четыре поселка: что известно

"По данным УП, речь идет о населенных пунктах Стрелечьем, Красном, Пыльном и Борисовке. Враг пытается продвигаться в направлении Волчанска. Собеседники УП одновременно не исключают, что речь идет об отвлекающем маневре врага", — говорится в сообщении "Украинской правды".

Бутусов предоставил больше деталей. Указанные поселки якобы были оккупированы еще ночью. Он сообщил, что россияне пытались захватить еще больше территорий, однако понесли большие потери.

"Ночью российские войска силами до 4-5 батальонов пехоты пересекли линию государственной границы и захватили четыре пограничных поселка — Стрелечье, Красное, Пыльное, Борисовка. На других участках российские атаки отбиты, противник понес значительные потери. Незначительное продвижение также зафиксировано в районе Волчанска. Наибольший захваченный населенный пункт — Стрелечье", — написал Бутусов.

Журналист сообщил, что россияне еще раньше создали на территории Украины "серую зону" или плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км, где якобы не было оборонительных сооружений. Вражеские войска оккупировали около 30 квадратных километров в Харьковской области. От захваченных земель к областному центру примерно 40 км.

Бутусов отметил, что Силы обороны знали о планах противника. Поэтому они заранее готовились и остановили продвижение врага дальше, невзирая на существенное преимущество россиян в человеческом ресурсе и вооружении.

Аналитики проекта DeepStateMAP подтверждают оккупацию поселков

Местные власти опровергают информацию о захвате поселков на Харьковщине

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что Силы обороны отразили наступление россиян в Харьковской области. При этом потери территории не зафиксированы.

"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены", — сказал Синегубов.

Перечисленные СМИ поселки находятся в 1-2 км от границы. Сейчас там идут активные боевые действия.

"Эти пограничные населенные пункты (куда пытались прорваться россияне — ред.) находятся фактически в 1-2 км от границы с Российской Федерацией. Сейчас там происходят активные боевые действия", — сказал Синегубов.

Напомним, с утра 10 мая россияне начали наступление на Харьковском направлении. Это не стало неожиданностью для Сил обороны, потому что о планах врага было известно уже давно.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление на фоне наступления россиян в Харьковскую область. Он сообщил, что ВСУ отразили утреннюю атаку, но жестокие боевые действия продолжаются.

Из-за попыток россиян прорвать оборону на Харьковщине, возник вопрос о ситуации на севере Украины. В Сумской и Черниговской области без изменений. Враг по-прежнему обстреливает пограничные населенные пункты и отправляет свои ДРГ.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Харьковской области. Они хотят найти слабое место.