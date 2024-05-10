Атаки россиян на Харьковщине: в ГУР прокомментировали ситуацию (видео)

Украинцам посоветовали верить только официальным сообщениям

В Главном управлении разведки подтвердили, что российские войска активизировались на Харьковщине. Военное и политическое руководство страны осведомлено о попытках врага прорвать оборону на этом участке, они готовы к любому развитию событий.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Подробностями он поделился в комментарии "Телеграфу".

"Информация была предоставлена ​​Генеральным штабом. Конечно, Главное управление разведки владеет информацией. Информирует военно-политическое руководство. Более того, необходимые публичные сообщения уже были сделаны. Более подробная информация у представителей Генерального штаба и Министерства обороны", — сообщил он.

Представитель ГУР посоветовал украинцам верить только официальным сообщениям.

Что касается публичных сообщений власти относительно атаки россиян на Харьковщину, Минобороны Украины уже сделало официальное заявление. В ведомстве сообщили, что примерно в 5 утра войска РФ предприняли попытку прорыва украинской линии обороны в Харьковской области. Там отметили, что по состоянию на данный момент эти атаки отражены. Однако бои разной интенсивности продолжаются.

Ранее про попытки отдельных групп ДРГ проникнуть на территорию Украины сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он также подтвердил, что ситуация в городе Волчанск сложная. Глава региона призвал гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях. Он напомнил, что для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям.

Позже глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют жителей. Помощь в отъезде людям оказывают власти, а также полиция и волонтеры.

В Волчанске находиться опасно, так как россияне ожесточенно обстреливают город. Люди говорят, что ударов такой интенсивности еще не было.

Напомним, что наступление на Харьковском направлении — это только часть того, что задумал противник. Враг может активизировать попытки продвижения еще на двух участках фронта.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, к чему Силы обороны Украины готовятся на линии фронта.