Атаки росіян на Харківщині: у ГУР прокоментували ситуацію (відео)

Українцям порадили вірити лише офіційним повідомленням

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що російські війська активізувалися на Харківщині. Військове та політичне керівництво країни поінформовано про спроби ворога прорвати оборону на цій ділянці, вони готові до будь-якого розвитку подій.

Таку заяву зробив представник ГУР Андрій Юсов. Подробицями він поділився у коментарі "Телеграфу".

"Інформацію було надано Генеральним штабом. Звичайно, Головне управління розвідки володіє інформацією. Інформує військово-політичне керівництво. Більше того, необхідні публічні повідомлення вже були зроблені. Більш детальна інформація у представників Генерального штабу та Міністерства оборони ", — повідомив він.

Представник ГУР порадив українцям вірити лише офіційним повідомленням.

Щодо публічних повідомлень влади про атаку росіян на Харківщину, Міноборони України вже зробило офіційну заяву. У відомстві повідомили, що приблизно о 5-й ранку війська РФ зробили спробу прориву української лінії оборони в Харківській області. Там зазначили, що станом на даний момент ці атаки відбиті. Проте бої різної інтенсивності продовжуються.

Раніше про спроби окремих груп ДРГ проникнути на територію України повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Він також підтвердив, що ситуація у місті Вовчанську складна. Глава регіону закликав громадянське населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях. Він нагадав, що для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі або цивільним беззбройним людям.

Пізніше голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що з Вовчанська та навколишніх населених пунктів евакуювали мешканців. Допомога у від’їзді людям надають влада, а також поліція та волонтери.

У Вовчанську перебувати небезпечно, оскільки росіяни запекло обстрілюють місто. Люди кажуть, що ударів такої інтенсивності ще не було.

Нагадаємо, що наступ на Харківському напрямку — це лише частина того, що задумав супротивник. Ворог може активізувати спроби просування ще двох ділянках фронту.

Раніше "Телеграф" повідомив, до чого Сили оборони України готуються на лінії фронту .