Новое наступление России на Харьковщине: западные СМИ сообщили, каким был замысел оккупантов (карта)

На этом направлении продолжаются бои

В пятницу, 10 мая, российские войска совершили наземную атаку в северо-восточной части Харьковской области. Они пробуют сделать буферную зону.

Об этом пишет Reuters. Агентство, ссылаясь на высокопоставленный военный источник, сообщило, что россиянам якобы удалось продвинуться на один километр вблизи приграничного города Волчанск.

"Этот штурм открывает новый фронт в войне после полномасштабного вторжения России. Боевые действия в приграничных районах Харьковской области продолжаются, Киев направил туда дополнительные силы как подкрепление", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что высокопоставленный украинский военный источник сообщил, что российские войска преследовали цель отбросить украинские вооруженные силы на 10 километров от российской границы. В свою очередь Вооруженные силы Украины пытаются их сдержать.

Волчанск на карте

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, в пятницу, 10 мая, примерно в 5 утра россияне предприняли попытку прорыва украинской линии обороны в Харьковской области. Враг пытался наступать под прикрытием бронетехники. Атаки были отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

Кроме того, россияне усилили обстрелы на северном направлении, в частности, они наносят удары по городу Волчанск Харьковской области — КАБами, РСЗО и артиллерией. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов проводят эвакуацию жителей.