В СНБО прокомментировали ситуацию на Харьковщине и оценили угрозу для областного центра

В сети уже начали распространять вбросы

Россияне располагают ресурсами для активизации действий в приграничных районах Харьковской области. Однако враг не способен захватить Харьков.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что Силы обороны контролируют ситуацию.

"Эти действия прогнозируемые. Ресурсы у врага есть для обострения в пограничных районах, о чем раньше говорили", — отметил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что важно не путать это со способностью врага захватить Харьков. По его словам, у россиян такой возможности нет. Кроме того, он предупредил, что сейчас будет много вбросов по этой теме.

Стоит отметить, что в пятницу, 10 мая, в сети появилась информация о якобы обострении ситуации в направлении города Волчанск Харьковской области. В российских пропагандистских пабликах уже начали распространять информацию о якобы захвате одного из населенных пунктов на границе Харьковщины с РФ.

Волчанск на карте

Следует отметить, что, по информации украинских военных, российские ДРГ пытаются зайти на Харьковском направлении. Источники "Телеграфа" подтверждают данные об активизации россиян на этом участке, сообщается о серьезных боях.

Важно понимать, что о попытках наступления россиян в мае-июне предупреждали давно. По данным "Телеграфа", готовится наступление не только на Донбассе, но и в Харьковской и Сумской областях. Силы обороны Украины знают об этом и подготовились.

Напомним, российские террористы в ночь на 10 мая ударили по Харькову баллистическими ракетами, предварительно – С-300 с территории временно контролируемой террористическим режимом Белгородской области. В результате удара пострадал один человек.