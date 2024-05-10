Волчанск в огне и атаки ДРГ: глава Харьковской ОГА рассказал о ситуации и обратился к гражданским

Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии

В пятницу, 10 мая, российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Противник наносит удары по городу Волчанск Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. Информация появилась на его Телеграмм-канале.

"Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу", — написал он.

Синегубов добавил, что Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. По его словам, группировка противника не представляет угрозы для Харькова. У россиян достаточно сил только для провокаций на северном направлении.

Кроме того, Олег Синегубов призвал гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях. Он напомнил, что для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям.

"Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", — заверил глава региона.

DeepState

Источники "Телеграфа" также подтверждают данные об активизации россиян на Харьковском направлении. Сообщается о серьезных боях. Российские ДРГ пытаются зайти на этот участок.

Важно понимать, что о попытках наступления россиян в мае-июне предупреждали давно. Россияне готовят наступление не только на Донбассе, но и в Харьковской и Сумской областях. Силы обороны Украины знают об этом и подготовились.

Ранее "Телеграф" рассказал, что происходит в районе Часового Яра и показал карту.