Волчанск в огне и атаки ДРГ: глава Харьковской ОГА рассказал о ситуации и обратился к гражданским
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии
В пятницу, 10 мая, российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Противник наносит удары по городу Волчанск Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. Информация появилась на его Телеграмм-канале.
"Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу", — написал он.
Синегубов добавил, что Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. По его словам, группировка противника не представляет угрозы для Харькова. У россиян достаточно сил только для провокаций на северном направлении.
Кроме того, Олег Синегубов призвал гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях. Он напомнил, что для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям.
"Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", — заверил глава региона.
Источники "Телеграфа" также подтверждают данные об активизации россиян на Харьковском направлении. Сообщается о серьезных боях. Российские ДРГ пытаются зайти на этот участок.
Важно понимать, что о попытках наступления россиян в мае-июне предупреждали давно. Россияне готовят наступление не только на Донбассе, но и в Харьковской и Сумской областях. Силы обороны Украины знают об этом и подготовились.
Ранее "Телеграф" рассказал, что происходит в районе Часового Яра и показал карту.