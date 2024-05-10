Вовчанськ у вогні і атаки ДРГ: голова Харківської ОДА розповів про ситуацію та звернувся до цивільних

Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії

У п'ятницю, 10 травня, російські окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ що на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Інформація з'явилась на його Телеграм-каналі.

"Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон", — написав він.

Синєгубов додав, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. За його словами, угрупування противника не становить загрози для Харкова. У росіян вистачає сил лише для провокацій на північному напрямку.

Окрім того, Олег Синєгубов закликал цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, Він нагадав, що для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям.

"Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.", — запевнив очільник регіону.

DeepState

Джерела "Телеграфа" також підтверджують дані про активізацію росіян на Харківському напрямку. Повідомляється про серйозні бої. Російські ДРГ намагаються зайти на цю ділянку.

Важливо розуміти, що про спроби наступу росіян в травні-червні попереджали давно. Росіяни готують наступ не лише на Донбасі, а й в Харківській та Сумській областях. Сили оборони України знають про це і підготувались.

Раніше "Телеграф" розповів, що відбувається в районі Часового Яру та показав карту.