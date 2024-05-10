Новий наступ Росії на Харківщині: західні ЗМІ повідомили, який був задум окупантів (карта)

На цьому напрямку тривають бої

У п'ятницю, 10 травня, російські війська здійснили наземну атаку в північно-східній частині Харківської області. Вони намагаються створити буферну зону.

Про це пише Reuters. Агенство, посилаючись на високопоставлене військове джерело, повідомило, що росіянам нібито вдалося просунутись на один кілометр поблизу прикордонного міста Вовчанськ.

"Цей штурм відкриває новий фронт у війні після повномасштабного вторгнення Росії. Бойові дії в прикордонних районах Харківської області тривають, Київ спрямував туди додаткові сили як підкріплення", — йдеться у повідомленні

Також зазначається, що високопоставлене українське військове джерело повідомило, що російські війська мали на меті відкинути українські збройні сили на 10 кілометрів від російського кордону. Своєю чергою Збройні сили України намагаються їх стримати.

Вовчанськ на мапі

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, у п'ятницю, 10 травня, приблизно о 5 ранку росіяни зробили спробу прориву української лінії оборони в Харківській області. Ворог намагався наступати під прикриттям бронетехніки. Атаки було відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Крім того, росіяни посилили обстріли на північному напрямку, зокрема вони завдають ударів по місту Вовчанськ Харківської області — КАБами, РСЗВ та артилерією. З Вовчанська та навколишніх населених пунктів проводять евакуацію мешканців.