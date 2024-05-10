Россияне "прощупывают" оборону, а во главе у них предатель: экс-спикер Генштаба рассказал о ситуации на Харьковщине

Есть сразу несколько неприятных моментов

Российские оккупанты пытаются "прощупать" украинскую оборону на севере Харьковской области и найти хоть какую-то слабину. Для этого проводят рейды и разведку боем, вроде попытки прорвать украинскую линию обороны сегодня, в 5 утра.

Такое заявление сделал военный эксперт, бывший представитель Генштаба Владислав Селезнев в комментарии изданию РБК-Украина. Указал на несколько неприятных моментов.

"Борисовка, Пыльная, Красное, Гоптовка, Стрелечья, Гатище. Там враг пытался сунуться вперед, атакуя наших защитников. Я думаю, что это такая разведка боем. Но неприятно то, что враг активно использует системы РЭБ, чтобы гасить наши возможности и радиотехнической разведки и соответственно связи, а также активно использует БПЛА, чтобы иметь ситуационную осведомленность", — сказал Селезнев.

Еще одним неприятным моментом является тот факт, что командующим 6-й армией противника, организующей атаки на этом участке фронта, является Сергей Стороженко.

"Это бывший командир 36-й бригады береговой обороны ВМС Украины, украинский предатель. Он уроженец Харьковской области и Кремль именно его ставит во главе армии, которая имеет цель взять под контроль ну хотя бы северную часть Харьковской области, или, возможно, в перспективе город Харьков. Вот такая злая ирония", — отметил военный эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ночь на пятницу, 10 мая, россияне атаковали Украину ракетами и шахедами. В результате российского ракетного удара по Харькову вспыхнул пожар в трех частных домах. По предварительным данным, повреждения получили 12 частных домов.