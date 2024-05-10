Росіяни "промацують" оборону, а на їхньому чолі зрадник: ексречник Генштабу розповів про ситуацію на Харківщині

Маємо одразу кілька неприємних моментів

Російські окупанти намагаються "промацати" українську оборону на півночі Харківської області та знайти бодай якусь слабину. Для цього проводять рейди та розвідку боєм, на кшталт спроби прорвати українську лінію оборони сьогодні, о 5 ранку.

Таку заяву зробив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов у коментарі виданню РБК-Україна. Вказав на кілька неприємних моментів.

"Борисівка, Пильна, Красне, Гоптівка, Стрілеча, Гатище. Там ворог намагався сунути вперед, атакуючи наших оборонців. Я думаю, що це така собі розвідка боєм. Але неприємне те, що ворог активно використовує системи РЕБ, щоб гасити наші можливості і радіотехнічної розвідки і відповідно зв'язку, а також активно використовує БПЛА, щоб мати ситуаційну обізнаність", — мовив Селезньов.

Ще одним неприємним моментом є той факт, що командувачем 6-ї армії противника, яка організовує атаки на цій ділянці фронту, є Сергій Стороженко.

"Це колишній командир 36-ї бригади берегової оборони ВМС України, український зрадник. Він уродженець Харківської області і Кремль саме його ставить на чолі армії, яка має за мету взяти під контроль ну бодай північну частину Харківської області, або, можливо, в перспективі міста Харків. Ось така собі зла іронія", — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у ніч проти п’ятниці, 10 травня, росіяни атакували Україну ракетами та шахедами. Внаслідок російського ракетного удару по Харкову спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкодження зазнали 12 приватних будинків.