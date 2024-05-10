Атака росіян на Харківщині: Зеленський зробив важливу заяву (відео)

Наші військові знали про плани ворога

У п'яницю, 10 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі на Харківщині йдуть жорстокі бої. Він наголосив, що ранковий наступ відбито артилерійським вогнем.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу в Києві, який відбувся з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що окупаційні війська можуть збільшувати сили на Харківському напрямку. Військове командування України знало про імовірність цього наступу та розраховувало свої сили, щоб зупинити їх.

"Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. З артилерійським вогнем. І на цей час ми їх зупинили", — сказав голова держави.

Нагадаємо, що 10 травня приблизно о 5 ранку росіяни зробили спробу прориву української лінії оборони в Харківській області. Ворог намагався наступати під прикриттям бронетехніки. Цю атаку успішно відбито.

Раніше "Телеграф" писав, що із Вовчанська на Харківщині масово евакуюють мешканців.