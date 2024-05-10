Наши военные знали о планах врага

В пьяницу, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Харьковской области идут жестокие бои. Он отметил, что утреннее наступление отражено артиллерийским огнем.

Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве, который состоялся с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупационные войска могут увеличивать силы в Харьковском направлении. Военное командование Украины знало о вероятности этого наступления и рассчитывало свои силы остановить их.

"Сейчас идут жестокие бои в этом направлении. С артиллерийским огнем. И в настоящее время мы их остановили", — сказал глава государства.

Напомним, что 10 мая примерно в 5 утра россияне предприняли попытку прорыва украинской линии обороны в Харьковской области. Враг пытался наступать под прикрытием бронетехники. Эта атака успешно отбита.

Ранее "Телеграф" писал, что из Волчанска в Харьковской области массово эвакуируют жителей.