На фронте резко уменьшилось количество боев: горячее всего было под Авдеевкой (карта)

ВСУ отбивают атаки и истощают врага на поле боя

За прошедшие сутки, 9 мая, на фронте произошло 95 боевых столкновений. Россияне штурмуют позиции Сил обороны по всем направлениям.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро пятницы, 10 мая. Больше всего враг атаковал в районе Авдеевки.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Раздолевка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 28 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Напомним, 8 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений. Больше всего атак было на Авдеевском направлении.