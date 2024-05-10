На фронті різко зменшилась кількість боїв: найгарячіше було під Авдіївкою (карта)

ЗСУ відбивають атаки та виснажують ворога на полі бою

Протягом минулої доби, 9 травня, на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Росіяни штурмують позиції Сил оборони на всіх напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок п'ятниці, 10 травня. Найбільше ворог атакував в районі Авдіївки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби 2 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Нагадаємо, 8 травня на фронті відбулось 146 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Авдіївському напрямку.