Больше не "Z" и не "О": у россиян новый знак на технике, которая атакует Харьковщину (фото)

Это может быть рунический символ

На Харьковском направлении уже вторые сутки идут контрнаступательные действия со стороны врага. Наши воины заметили, что русские захватчики начали наносить на военную технику новый тактический знак.

Об этом пишет канал "Оперативный ВСУ". Отмечается, что техника с этими знаками непосредственно участвует в боях на этом направлении.

"Новый тактический знак группировки ВС РФ, которая наступает в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Заметим, что знак имеет вид перечеркнутого крест-накрест ромба, и напоминает рунический символ. По данным сети, это может быть руна "перепаханного поля".

Также в сети отмечают, что этот знак имеет много значений, в частности, Gungnir (Гунгнир) – копье Одина, которое никогда не промахивается и всегда побеждает. Еще у славян этот символ означал для женщин "незасеянное поле" или "мать сырая земля", что акцентировало на не плодородии почвы. Кроме этого есть сходство с "крестом Гидроцефала", который символизирует саморазрушение, самоуничтожение и добровольную деградацию.

Напомним, что на Харьковском направлении идут бои за контроль над населенными пунктами Стрелка, Пильная, Борисовка, Олейниково и Огирево. Также Вооруженные силы вели контрударные действия в районе Липцев и Волчанска – несмотря на тревожные прогнозы, ситуация контролируется.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме сделали тревожный прогноз по поводу боев на Харьковщине.