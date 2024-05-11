Бои на Харьковщине: в Белом доме сделали тревожный прогноз

Поведение россиян может намекать по их желанию захватить Харьков

Российские террористы могут иметь более масштабные цели, чем ограниченное наступление в Харьковской области со стороны временно контролируемого РФ Белгорода. Россияне, возможно, замахнулись на то, чтобы наступать на сам Харьков.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, написала корреспондент Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter. Кирби, в частности, напомнил, что ранее россияне отказались от атак в северной части Украины и сосредоточились на продвижении в восточных регионах.

"Поэтому очень интересно и, безусловно, тревожно, что теперь они, похоже, готовятся к тому, чтобы по меньшей мере использовать дальнобойный огонь, чтобы попытаться прорваться в Харьков. И надо думать, что вы не станете этого делать, если не думаете о каком-нибудь другом масштабном наступлении непосредственно на город", – предположил Кирби.

Ранее "Телеграф" писал, что все начавшиеся сегодня штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области в 5 утра были отбиты. Боевые бригады ВСУ встретили противника шквальным огнем.

Признаков продвижения российских оккупантов вглубь Харьковской области нет. А все устрашающие сообщения призваны дестабилизировать общество и создать панику. Цель россиян не захватить Харьков, а отвлечь ВСУ от более сложных направлений Донецкой области. Это объяснил в комментарии "Телеграфу" военный аналитик Дмитрий Снегирев.