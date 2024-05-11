Россияне взвоют: в США одобрили срочную продажу M142 HIMARS Украине

В США отметили, что ситуация в Украине требует немедленной продажи систем Украины

В Соединенных Штатах Государственный департамент вечером 10 мая одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня M142 HIMARS – систем, которые могут бить ракетами GMLRS на 70 километров и тактическими ракетами ATACMS на 165-300 километров. Сумма приобретения систем составит около 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что речь идет о трех системах, профинансированных для Украины правительством Германии, как и заявлял министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Украине сложилась "чрезвычайная ситуация", требующая от США срочной продажи трех систем. При этом доставка систем состоится максимально оперативно, а передадут их со складов Армии США, где они есть. Когда именно системы окажутся в Украине – неизвестно.

Интересно, что цена одной установки составляет 3,5 млн. долларов США. То есть сумма сделки между Германией и США может означать, что вместе с дополнительными системами в Украину приедет дополнительный боекомплект к ним.

Кстати, недавно стало известно, что благодаря ракете с HIMARS была ликвидирована жирная цель. Погиб российский полковник Денис Лапин, сын скандального генерал-полковника Александра Лапина. Оккупант погиб 3 мая 2024 года после удара по штабу.

Напомним, что США в пятницу, 10 мая, объявили об усилении военной помощи Украине. Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи в 400 миллионов долларов. В составе этого пакета также будут системы M142 HIMARS.