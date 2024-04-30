Больше не высокоточное? Стало известно, как российские системы РЭБ повлияли на западное оружие

РЭБ влияет также на ракеты GMLRS для M142 HIMARS и высокоточные артиллерийские 155-мм снаряды Excalibur

Западное высокоточное оружие на поле боя в Украине столкнулось с очень серьезным врагом. Им оказались российские системы радиоэлектронной борьбы, которые сильно повлияли на точность западных вооружений, переданных Украине.

Об этом пишет издание Defense One. Как отмечается в публикации, одной из жертв российских систем РЭС стала высокоточная бомба малого диаметра наземного базирования GLSDB от компании Boeing, разработанная специально под нужды Украины.

Проблему признали в Пентагоне: руководитель закупок Пентагона Билл ЛаПлант отметил, что противодействие РЭБ со стороны россиян оказалось слишком сильным. Более того, ЛаПлант предположил, что Украина в этих бомбах больше не заинтересована.

"Если вы посылаете людям что-то в борьбе за их жизнь, что просто не работает, они испробуют это трижды и просто отвергнут", — отметил он.

Хотя в Boeing не подтвердили, что речь шла именно о GLSDB, компания добавила, что вместе с Пентагоном работает над улучшением возможностей системы запуска. А западные эксперты сказали, что проблема наблюдается не только с бомбами: РЭБ влияет также на ракеты GMLRS для M142 HIMARS и высокоточные артиллерийские 155-мм снаряды Excalibur.

"Эффективность Excalibur… упала с 70 до 6 процентов за несколько месяцев, поскольку в Украине появились новые механизмы РЭБ", – сказал изданию один из экспертов.

Учитывая, что российские террористы традиционно еще с советских времен уделяли большое внимание именно РЭБ и обладают множеством этих систем, США должны передавать Украине боеприпасы, которые либо слабо поражаются, либо вообще неуязвимы для радиоэлектронных помех. В частности, необходимо предоставить Украине авиационные ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Другой выход – по прибытии истребителей F-16 запускать GLSDB из них или есть изобрести эффективный способ подавлять российские системы РЭБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Пиранья". Он создает над бронетехникой своего рода защитный купол и успешно прошел полевые испытания.

Война на Украине впервые в истории продемонстрировала огромную важность систем радиоэлектронной борьбы в условиях современного конфликта. Боевые действия идут не только на море, на земле и в воздухе – обе стороны ведут постоянное сражение за овладение электромагнитным полем боя, что заставляет адаптироваться специалистов и инженеров.