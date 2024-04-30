Більше не високоточна? Стало відомо, як російські системи РЕБ вплинули на західну зброю

РЕБ впливає також на ракети GMLRS для M142 HIMARS та високоточні артилерійські 155-мм снаряди Excalibur

Західна високоточна зброя на полі бою в Україні зіткнулася з дуже серйозним ворогом. Ним виявилися російські системи радіоелектронної боротьби, які дуже сильно вплинули на точність західних озброєнь, переданих Україні.

Про це пише видання Defense One. Як зазначається у публікації, однією з жертв російських систем РЕБ стала високоточна бомба малого діаметра наземного базування GLSDB від компанії Boeing, розроблена спеціально під потреби України.

Проблему визнали у Пентагоні: керівник закупівель Пентагону Білл ЛаПлант зазначив, що протидія РЕБ з боку росіян виявилася занадто сильною. Щобільше, ЛаПлант припустив, що Україна в цих бомбах більше не зацікавлена.

"Коли ви надсилаєте людям щось у боротьбі за їхнє життя, що просто не працює, вони спробують це тричі й просто відкинуть", – зазначив він.

Хоча у Boeing не підтвердили, що мова йшла саме про GLSDB, компанія при цьому додала, що разом із Пентагоном працює над поліпшенням можливостей системи запуску. А західні експерти сказали виданню, що проблема спостерігається не тільки з бомбами: РЕБ впливає також на ракети GMLRS для M142 HIMARS та високоточні артилерійські 155-мм снаряди Excalibur.

"Ефективність Excalibur… впала з 70 відсотків до 6 відсотків за кілька місяців, оскільки в Україні з’явилися нові механізми РЕБ", – сказав виданню один з експертів.

З огляду на те, що російські терористи традиційно ще з радянських часів приділяли велику увагу саме РЕБ та мають безліч цих систем, США повинні передавати Україні боєприпаси, які або слабо вражаються, або взагалі невразливі для радіоелектронних перешкод. Зокрема, потрібно надати Україні авіаційні ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Інший вихід – після прибуття винищувачів F-16 запускати GLSDB з них, або є винайти ефективний спосіб придушувати російські системи РЕБ.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення українського комплексу радіоелектронної боротьби "Піранья". Він створює над бронетехнікою свого роду захисний купол і успішно пройшов польові випробування.

Війна в Україні вперше в історії продемонструвала величезну важливість систем радіоелектронної боротьби в умовах сучасного конфлікту. Бойові дії йдуть не тільки на морі, землі та у повітрі – обидві сторони ведуть постійну битву за оволодіння електромагнітним полем бою, що змушує адаптуватись спеціалістів та інженерів.