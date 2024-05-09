Германия заявила о покупке трех легендарных систем для Украины: детали

Должны прибыть в Украину уже летом

Три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS пообещала купить Германия у США, чтобы передать их Украине. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус, который в этом году обещал увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину в 3-4 раза.

Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Вашингтон сегодня, 9 мая. Об этом сообщает американский журналист Бастиан Браунс в своем X (Twitter).

"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", – объявил глава Минобороны ФРГ во время подхода журналистов.

Кроме того, Писториус отметил, что для НАТО крайне важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

Системы HIMARS: сколько есть у Украины и какова стоимость одного залпа

Первые дальнобойные системы HIMARS Украина получила летом 2022 года от Соединенных Штатов. Мощное и современное оружие позволило украинским вооруженным силам поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.

В общей сложности, согласно последним данным, Украина получила около 40 пусковых установок HIMARS. Точное количество не разглашается – это военная тайна. Кроме того, не распространяются и о получении новых пусковых установок. Об этом неоднократно заявлял военный эксперт Олег Жданов.

Что касается стоимости, то цена одной установки – 3,5 млн долларов. В установке чаще всего задействуют высокоточные управляемые реактивные ракеты М30 и М31 GMLRS. Примерная стоимость такой ракеты составляет от 150 до 220 тыс. долларов за пределами США.

Залп HIMARS – это всегда шесть ракет. Легко посчитать, что одна отработка стоит для ВСУ не менее 900 тыс. долларов США.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Германии согласовали передачу Украине дополнительной системы ПВО "Patriot". Другие страны НАТО приняли такую передачу.