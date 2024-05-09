Німеччина заявила про покупку трьох легендарних систем для України: деталі

Мають прибути в Україну вже влітку

Три пускові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS пообіцяла придбати Німеччина у США, щоб передати їх Україні. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який цьогоріч обіцяв збільшити постачання артилерійських снарядів в Україну у 3-4 рази.

Відповідну заяву він зробив під час свого візиту до Вашингтона сьогодні, 9 травня. Про це повідомляє американський журналіст Бастіан Браунс у своєму X (Twitter).

"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", – оголосив голова Міноборони ФРН під час підходу журналістів.

Крім того, Пісторіус наголосив на тому, що для НАТО вкрай важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

Системи HIMARS: скільки має Україна і яка вартість одного залпу

Перші далекобійні системи HIMARS Україна отримала улітку 2022 року від Сполучених Штатів. Потужна та сучасна зброя дозволила українським Збройним Силам уражати російські цілі в тилу та здобути тимчасову перевагу на фронті.

Загалом, згідно з останніми даними, Україна отримала близько 40 пускових установок HIMARS. Точна кількість не розголошується — це військова таємниця. Крім того, не розповсюджуються і про отримання нових пускових установок. Про це, зокрема, неодноразово заявляв військовий експерт Олег Жданов.

Щодо вартості, то ціна однієї установки — 3,5 млн доларів. В установці, найчастіше, задіюють високоточні керовані реактивні ракети М30 та М31 GMLRS. Орієнтовна вартість такої ракети становить від 150 до 220 тис. доларів за межами США.

Залп HIMARS це завжди шість ракет. Легко порахувати, що одне відпрацювання коштує для ЗСУ щонайменше 900 тис. доларів США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Німеччині погодили передачу Україні додаткової системи ППО "Patriot". Інші країни НАТО схвалили таку передачу.