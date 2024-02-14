"В 3-4 рази більше": Пісторіус дав гучну обіцянку щодо допомоги Україні

Йдеться про допомогу Україні

Німеччина планує в 3-4 рази збільшити постачання артилерійських снарядів в Україну у 2024 році. Нещодавно ФРН передала нашій країні пакет допомоги на 100 млн євро.

Про це у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу та зустріччю Контактної групи з допомоги Україні поінформував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Укрінформ.

За його словами, допомогу Києву привіз генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр. Проте деталі міністр не надав.

"Ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує", — сказав Пісторіус.

Він додав, що війна Україна надто потребує боєприпасів. Тому у 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить 3,5 млрд євро, скільки ніколи не витрачала.

"Німеччина зможе в 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком. Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном", — заявив Пісторіус.

Раніше "Телеграф" писав, що попри відсутність фінансування з боку американського уряду, Міністерство оборони США продовжує постачати Україні важливе озброєння.

Як ми раніше писали, росіяни вважають, що через відсутність допомоги США зараз засоби ППО України не поповнюються, та прагнуть цим скористатися. Росія намагається якнайбільше атакувати українські мирні міста та позиції, щоб змусити українських військових використовувати боєприпаси у прискореному режимі.