"В 3-4 раза больше": Писториус дал громкое обещание о помощи Украине

Речь идет о помощи Украине

Германия планирует в 3-4 раза увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину в 2024 году. Недавно ФРГ передала нашей стране пакет помощи в 100 млн евро.

Об этом в Брюсселе перед началом встречи министров обороны Альянса и встречей Контактной группы помощи Украине проинформировал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Укринформ.

По его словам, помощь Киеву привез генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Однако детали министр не предоставил.

"Мы очень хорошо понимаем, что в Украине происходит, и в чем она нуждается", — сказал Писториус.

Он добавил, что война в Украине слишком нуждается в боеприпасах. Поэтому в 2024 году на закупку боеприпасов Германия потратит 3,5 млрд евро, сколько никогда не тратила.

"Германия сможет в 3-4 раза увеличить поставки артиллерии в Украину в этом году по сравнению с 2023 годом. Германия сама наращивает производство амуниции, а также покупает ее и линии производства за границей", — заявил Писториус.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на отсутствие финансирования со стороны американского правительства, Министерство обороны США продолжает поставлять Украине важное вооружение.

Как мы ранее писали, россияне считают, что из-за отсутствия помощи США сейчас средства ПВО Украины не пополняются и стремятся этим воспользоваться. Россия пытается максимально атаковать украинские мирные города и позиции, чтобы заставить украинских военных использовать боеприпасы в ускоренном режиме.